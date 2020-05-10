Власти Кубани продлили режим самоизоляции до 23 мая

Власти Краснодарского края приняли решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 мая. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

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РИА Новости

«Совместно с главврачами краевых клиник, руководством Роспотребнадзора региона приняли решение продлить... до 23 мая», — цитирует слова Кондратьева РИА Новости. По его словам, вирус в регионе продолжает распространяться, число заболевших достигло 1929. Он также призвал местных жителей не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии. Ранее в Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая.