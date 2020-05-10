В России вылечились от коронавируса ещё 2390 пациентов

Короткая ссылка
В России за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2390 человек, за всё время выписаны 34 306 человек.
В России вылечились от коронавируса ещё 2390 пациентов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки выписаны 2390 человек... Выписаны за весь период 34 306 человек», — информирует оперштаб.

Днём ранее в России были выписаны 5308 человек, выздоровевших после коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России находятся 243 тыс. человек.

За время пандемии в России проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить