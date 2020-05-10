В России вылечились от коронавируса ещё 2390 пациентов
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки выписаны 2390 человек... Выписаны за весь период 34 306 человек», — информирует оперштаб.
Днём ранее в России были выписаны 5308 человек, выздоровевших после коронавируса.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России находятся 243 тыс. человек.
За время пандемии в России проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.