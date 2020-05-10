В России вылечились от коронавируса ещё 2390 пациентов

В России за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2390 человек, за всё время выписаны 34 306 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки выписаны 2390 человек... Выписаны за весь период 34 306 человек», — информирует оперштаб.

Днём ранее в России были выписаны 5308 человек, выздоровевших после коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России находятся 243 тыс. человек.

За время пандемии в России проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.