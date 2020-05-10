Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в интернет

Управляющий партнёр юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал, какие действия необходимо предпринять при утечке персональных данных в сеть интернет.

«Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты», — заявил он в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, Косаков рекомендовал обратиться в Роскомнадзор.

«Параллельно с этим следует отправить администратору сайта письмо с требованием удалить персональные данные. Такое требование должно быть удовлетворено, иначе сайту грозит блокировка и штраф», — отметил эксперт.

По словам Косакова, помимо этого необходимо сменить пароль от электронной почты и при необходимости поменять номер телефона, банковскую карту или даже паспорт.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» провели исследование, по итогам которого выяснили, что в начале 2020 года количество атак на россиян с помощью скам-ресурсов возросло в десять раз.