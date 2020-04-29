Эксперты дали рекомендации по защите персональных данных в интернете
- Pixabay
«Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например, мошенничеством или кражей цифровой личности», — приводит газета «Известия» слова старшего исследователя данных в «Лаборатории Касперского» Владислава Тушканова.
Специалисты рекомендовали в случае возникновения потребности в удалении личной информации с сайта связаться с его администрацией.
При этом не следует размещать большое количество информации о себе на публичных ресурсах.
Эксперты также советуют установить настройки приватности на своих страницах в социальных сетях и ограничить доступ приложений к личной информации.
Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.