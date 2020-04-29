Эксперты дали рекомендации по защите персональных данных в интернете

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Специалисты «Лаборатории Касперского» провели опрос, в рамках которого выяснили, что 64% россиян пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей.
Эксперты дали рекомендации по защите персональных данных в интернете
  • Pixabay

«Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например, мошенничеством или кражей цифровой личности», — приводит газета «Известия» слова старшего исследователя данных в «Лаборатории Касперского» Владислава Тушканова.

Специалисты рекомендовали в случае возникновения потребности в удалении личной информации с сайта связаться с его администрацией.

При этом не следует размещать большое количество информации о себе на публичных ресурсах.

Эксперты также советуют установить настройки приватности на своих страницах в социальных сетях и ограничить доступ приложений к личной информации.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.

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