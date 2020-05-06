Эксперты рассказали о росте числа интернет-мошенничеств

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Специалисты «Лаборатории Касперского» провели исследование, по итогам которого выяснили, что в начале 2020 года количество атак на россиян с помощью скам-ресурсов возросло в десять раз.
Эксперты рассказали о росте числа интернет-мошенничеств
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В беседе с газетой «Известия» старший контент-аналитик компании Татьяна Сидорина пояснила, что резкий рост числа мошенничеств при помощи скам-ресурсов (сайтов, где под разными предлогами выманивают деньги) в начале 2020 года может быть связан в том числе с распространением коронавируса, поскольку на самоизоляции россияне стали больше времени проводить в интернете.

Кроме того, на скам-ресурсах активно эксплуатируется тема пандемии.

«Скам стал одной из самых популярных схем у онлайн-мошенников. Часто, чтобы усыпить бдительность людей, они используют бренды крупных компаний и известных персон. Наиболее привлекательные для злоумышленников категории — банки, пенсионные фонды, селебрити, а также государственные лотереи», — пояснила Татьяна Сидорина.

Она подчеркнула, что скам-ресурсы, замаскированные под гослотереи, стали активно использоваться именно в начале 2020 года — по этой тематике было обнаружено 219 ресурсов. 

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.

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