В России резко увеличился спрос на спорттовары
Отмечается, что специалисты сравнили актуальные данные о продажах, поступивших более чем с 900 тыс. касс по всей России, с информацией за прошлый год.
«Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объём продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%»", — приводит РИА Новости текст исследования.
В апреле сообщалось, что продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.