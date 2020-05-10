В России резко увеличился спрос на спорттовары

В России в условиях режима самоизоляции отмечается резкое увеличение спроса на спортивные товары. Об этом свидетельствуют данные исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что специалисты сравнили актуальные данные о продажах, поступивших более чем с 900 тыс. касс по всей России, с информацией за прошлый год.

«Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объём продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%»", — приводит РИА Новости текст исследования.

В апреле сообщалось, что продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.