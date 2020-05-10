В Минобороны назвали число лейтенантов, которые пополнят ряды ВС

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Более 12 тыс. лейтенантов из военных учебных заведений пополнят ряды Вооружённых Сил России. Об этом сообщили в Минобороны.

«Выпускники Военной академии Генерального штаба, видовых академий, а также около 12 тыс. молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки. Среди них и 260 офицеров-девушек», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления перед пешими и конными караулами Президентского полка заявил, что все планы по развитию российской армии и флота будут выполнены.

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