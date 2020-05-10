Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы

Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.

Фотопроект под названием «Полководцы Победы. Весна 1945 года» размещён в специальном разделе сайта оборонного ведомства.

К примеру, на кадрах представлены командующий 4-й воздушной армией Константин Вершинин в разгромленном кабинете Гитлера, а также командующий войсками 1-го Украинского фронта маршал Иван Конев в замке Кёнигштайн над Эльбой.

В феврале Минобороны России опубликовало фотодокументальный проект под названием «Полководцы Победы: освободители Европы».