Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Министерство обороны России опубликовало уникальные архивные фотографии в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».

Отмечается, что фотодокументальный проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящён выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от «коричневой чумы» — немецко-фашистских захватчиков.

В ведомстве подчёркивают, что подборка фотоснимков, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны: о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов.

Также фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дружелюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях с фашизмом свободу.

Ранее Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию проведения Ялтинской конференции.