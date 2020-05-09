Россияне исполнили песню «День Победы» со своих балконов
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- РИА Новости
«В рамках всероссийского проекта «Мы вместе» в 19:00 после минуты молчания жители всей страны исполнили песню «День Победы» на своих балконах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Центра развития культурных инициатив.
Отмечается, что к акции присоединились известные артисты и музыкальные коллективы, хоры всех возрастных групп, волонтёры, а также жители всех регионов страны.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит онлайн из-за угрозы коронавируса, и пообещал, что россияне с портретами их близких, участвовавших в войне, ещё пройдут по Красной площади.
Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» объявили о завершении приёма заявок на участие в виртуальном шествии. Всего поступило 2,8 млн анкет.