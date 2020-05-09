Медведев отметил, что 9 Мая остаётся самым главным праздником

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил граждан и ветеранов с Днём Победы и отметил, что 9 Мая остаётся самым главным и дорогим для народа праздником.

«9 Мая остаётся для нас самым главным, самым дорогим праздником. Это день, когда мы чествуем героев, защитивших нашу страну от нацизма, всех, кто своим трудом самоотверженно приближал Великую Победу. С болью вспоминаем о жертвах той страшной войны. И конечно, дарим теплоту наших сердец ветеранам, разделяя с ними радость священного праздника», — написал Медведев в социальной сети «ВКонтакте».

Также Медведев сердечно поблагодарил ветеранов за беспримерный подвиг в борьбе с фашистскими захватчиками.

Он отметил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся после победы над коронавирусом.

«Мы обязательно поздравим друг друга, обнимем вас, дорогие фронтовики, как только справимся с вызовом. А справимся мы обязательно, ведь именно у вас мы научились побеждать», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит онлайн из-за угрозы коронавируса, и пообещал, что россияне с портретами своих близких, участвовавших в войне, ещё пройдут по Красной площади.