МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

Короткая ссылка
Столичные полицейские не привлекают к административной ответственности тех, кто проживает не по адресу своей регистрации при условии соблюдения введённого в Москве режима самоизоляции.
МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении до 31 мая в столице режима самоизоляции.

Кроме того, продлены ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.

При этом с 12 мая начинается режим ослабления ограничений, который касается промышленных предприятий и строительства. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить