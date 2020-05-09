МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

Столичные полицейские не привлекают к административной ответственности тех, кто проживает не по адресу своей регистрации при условии соблюдения введённого в Москве режима самоизоляции.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. «При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении до 31 мая в столице режима самоизоляции. Кроме того, продлены ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта. При этом с 12 мая начинается режим ослабления ограничений, который касается промышленных предприятий и строительства.