МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении до 31 мая в столице режима самоизоляции.
Кроме того, продлены ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.
При этом с 12 мая начинается режим ослабления ограничений, который касается промышленных предприятий и строительства.