В Подмосковье отсрочили наказание за отсутствие масок

Власти Подмосковья «отсрочили наказание» за отсутствие масок: вместо штрафов людям будут делать замечание. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12-го (мая. — RT), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

1 мая губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв ввёл на территории Подмосковья масочный режим.

Всем гражданам в период до 12 мая «строго рекомендуется» использовать в общественных местах маски и респираторы. С 12 мая масочный режим становится обязательным.

Как отмечалось, контроль за ношением масок будут осуществлять сотрудники полиции.