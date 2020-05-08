В Подмосковье отсрочили наказание за отсутствие масок
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12-го (мая. — RT), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
1 мая губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв ввёл на территории Подмосковья масочный режим.
Всем гражданам в период до 12 мая «строго рекомендуется» использовать в общественных местах маски и респираторы. С 12 мая масочный режим становится обязательным.
Как отмечалось, контроль за ношением масок будут осуществлять сотрудники полиции.