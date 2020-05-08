Кабмин предложил разрешить арендаторам расторгать договор без штрафа
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Как сообщает РИА Новости, предлагается дать возможность пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях, в данном случае речь идёт об арендаторах недвижимости, которая находится в государственной и муниципальной собственности.
Такую норму намерены распространить на добросовестных арендаторов, заключивших договор ещё до введения режима повышенной готовности.
Кроме того, проект предполагает возможность для организаций и ИП без штрафа расторгнуть договор, если доходы упали более чем вдвое с момента введения режима ЧС или повышенной готовности.
В апреле премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ввёл отсрочку арендной платы за недвижимость в госсобственности.