Кабмин предложил разрешить арендаторам расторгать договор без штрафа

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
Кабмин предложил разрешить арендаторам расторгать договор без штрафа
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Как сообщает РИА Новости, предлагается дать возможность пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях, в данном случае речь идёт об арендаторах недвижимости, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Такую норму намерены распространить на добросовестных арендаторов, заключивших договор ещё до введения режима повышенной готовности.

Кроме того, проект предполагает возможность для организаций и ИП без штрафа расторгнуть договор, если доходы упали более чем вдвое с момента введения режима ЧС или повышенной готовности.

В апреле премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ввёл отсрочку арендной платы за недвижимость в госсобственности.

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