В Татарстане ввели отсрочку арендной платы за недвижимость в госсобственности

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в регионе вводится отсрочка арендной платы за недвижимость, находящуюся в государственной собственности.

Как передаёт «Реальное время», согласно документу, условия отсрочки применяются к договорам аренды, которые были заключены до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, до 1 октября 2020 года.

Задолженность можно будет погасить не раньше 1 января 2021 года и не позднее 2023-го не чаще одного раза в месяц.

Штрафы и проценты в этом случае не предусмотрены.

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