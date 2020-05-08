Объявлены даты окончания учебного года в Кировской области

Стали известны даты окончания учебного года в Кировской области.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на соответствующее распоряжение регионального Минобразования.

Из документа следует, что у школьников 1—8-х классов учёба завершится 29 мая, если у них пятидневка, и 30 мая, если шестидневка.

Старшеклассники завершат учёбу 5 июня.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.