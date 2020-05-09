В Москве будут пресекать попытки заболевших COVID-19 получить пропуск
- РИА Новости
«Такие случаи, к сожалению, ежедневные. Да, мы их (пропуска) аннулировали и будем аннулировать», — заявил Лысенко.
Он добавил, что если человек получил постановление врача и подписал согласие, что находится дома на карантине, то он не должен выходить на улицу и разносить болезнь.
Ранее стало известно, что в Москве могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро.