В Москве будут пресекать попытки заболевших COVID-19 получить пропуск

Власти Москвы намерены пресекать попытки заболевших коронавирусной инфекцией москвичей получить пропуск для передвижения по городу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.

«Такие случаи, к сожалению, ежедневные. Да, мы их (пропуска) аннулировали и будем аннулировать», — заявил Лысенко.

Он добавил, что если человек получил постановление врача и подписал согласие, что находится дома на карантине, то он не должен выходить на улицу и разносить болезнь.

Ранее стало известно, что в Москве могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро.