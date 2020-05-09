В Москве будут пресекать попытки заболевших COVID-19 получить пропуск

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Власти Москвы намерены пресекать попытки заболевших коронавирусной инфекцией москвичей получить пропуск для передвижения по городу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
В Москве будут пресекать попытки заболевших COVID-19 получить пропуск
  • РИА Новости

«Такие случаи, к сожалению, ежедневные. Да, мы их (пропуска) аннулировали и будем аннулировать», — заявил Лысенко.

Он добавил, что если человек получил постановление врача и подписал согласие, что находится дома на карантине, то он не должен выходить на улицу и разносить болезнь.

Ранее стало известно, что в Москве могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро.

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