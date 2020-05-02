Собянин не исключил уменьшения объёма выдачи цифровых пропусков

В Москве могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется «цифровой пропуск». Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объём выдачи этих цифровых пропусков», — приводит его слова ТАСС.

Собянин отметил, что таким образом может быть ужесточён сам «контроль за выдачей пропусков и поездок между ними».

«Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», — сказал глава города.

Ранее Собянин отметил, что в Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции, по этому показателю город вышел в мировые лидеры.