Полученные от штрафов средства в Москве направят на борьбу с COVID-19
- РИА Новости
«Все средства от штрафов не только автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, на медицину, никуда больше, только туда», — цитирует его РИА Новости.
Ранее власти Москвы заявили о решении задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
Как отмечал мэр, для использования машины нужно включить её государственный номер в цифровой пропуск.