Полученные от штрафов средства в Москве направят на борьбу с COVID-19

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Московские власти направят средства, полученные от штрафов, на закупку лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Полученные от штрафов средства в Москве направят на борьбу с COVID-19
  • РИА Новости

«Все средства от штрафов не только автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, на медицину, никуда больше, только туда», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Москвы заявили о решении задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.

Как отмечал мэр, для использования машины нужно включить её государственный номер в цифровой пропуск. 

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