В Калужской области установили личность лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны

В Калужской области удалось установить личность лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

В селе Букань в 2012 году поисковым отрядом были обнаружены и подняты обломки самолёта Як с останками. Администрация сельского поселения меры к установлению личности не приняла.

«Людиновским городским прокурором по номерным агрегатам двигателя была достоверно установлена личность лётчика — им оказался Маслов Павел Владимирович 1921 года рождения, уроженец города Вольска Саратовской области», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура подготовила запрос в Саратовскую область. По полученным архивным данным установлено, что младший лейтенант Маслов действительно являлся уроженцем Вольска, служил в 516-м истребительном авиационном полку, а 6 июля 1942 года выполнял боевой вылет, с которого не вернулся. Был награждён орденом Красной Звезды.

Останки лётчика были захоронены, но до 2020 года администрация не приняла мер по размещению соответствующей таблички на общей стеле погибших бойцов.

«Прокуратурой в адрес главы администрации сельского поселения направлена информация о принятии мер по устранению нарушений закона», — заявили в ведомстве.

В результате табличка с фамилией погибшего лётчика была изготовлена и размещена на общей стеле.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.