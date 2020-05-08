Врач рассказала, как обрабатывать купленные товары

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как обрабатывать купленные товары.
Врач рассказала, как обрабатывать купленные товары
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она выразила мнение, что излишняя обработка не требуется.

«Правило простое — продукты в магазинной упаковке не должны оказываться на обеденном столе. Мы их достаём оттуда, прежде чем положить на стол, прежде чем употреблять в пищу», — сказала Романенко.

По её словам, фасовка товара на предприятиях выполняется с соблюдением санитарных норм.

«Мы не предполагаем, что коробки, продукты и так далее подверглись такой большой вероятности вирусологического загрязнения, которую мы можем себе представить и которая нас пугает», — добавила она.

Ранее профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов в беседе с НСН дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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