Тяжёлых случаев течения коронавирусной инфекции у детей в России нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлых случаев течения коронавирусной инфекции COVID-19 у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано.

«Тяжёлых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% — это случаи нетяжёлые, а из общего количества больше 50% сегодня — это случаи, которые текут бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% — это ОРВИ, 20% — пневмонии, и случаи, которые текут тяжело, — это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные», — приводит ТАСС слова Поповой.

По её словам, было развёрнуто большое количество дополнительных коек, которые оснащены необходимым оборудованием.

Ранее Попова рассказала о трёх этапах снятия ограничений из-за коронавируса.