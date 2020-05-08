Тяжёлых случаев течения коронавирусной инфекции у детей в России нет
- РИА Новости
«Тяжёлых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% — это случаи нетяжёлые, а из общего количества больше 50% сегодня — это случаи, которые текут бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% — это ОРВИ, 20% — пневмонии, и случаи, которые текут тяжело, — это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные», — приводит ТАСС слова Поповой.
По её словам, было развёрнуто большое количество дополнительных коек, которые оснащены необходимым оборудованием.
Ранее Попова рассказала о трёх этапах снятия ограничений из-за коронавируса.