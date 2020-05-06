Попова рассказала о трёх этапах снятия ограничений из-за коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы рассказала о рекомендациях для поэтапного снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.
Попова рассказала о трёх этапах снятия ограничений из-за коронавируса
  • РИА Новости

Попова подчеркнула, что принятые меры позволили отсрочить на два месяца распространение коронавируса.

«Мы предлагаем три этапа. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях», — заявила она.

При этом Попова подчеркнула, что самое главное — здоровье граждан.

«На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции», — заявила глава Роспотребнадзора.

На втором этапе могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.

«Открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций», — добавила Попова.

На третьем этапе Роспотребнадзор предполагает начало работы мест отдыха населения.

«То есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, тенденция стабильная.

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