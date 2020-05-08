Роскачество и НАФИ проверили услуги служб доставки продуктов

Специалисты Роскачества и Аналитического центра НАФИ проверили качество услуг служб доставки продуктов.

Как сообщают «Невские новости», по результатам проверки выяснилось, что 67% пользователей за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а 26% заказывали доставку продуктов.

При этом 13% россиян отметили, что начали пользоваться услугами доставки продуктов питания относительно недавно, ещё 13% сообщили, что уже заказывали доставку продуктов ранее и продолжают пользоваться ей сейчас.

По данным исследования, 76% россиян сталкивались с рядом проблем при заказе продуктов. Самые частые жалобы — отсутствие товаров в наличии (58%) и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%).

При этом 71% россиян отметили, что продолжат пользоваться такой услугой, а для 29% граждан заказ на дом — временная мера.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды.