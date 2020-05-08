Поздравления с 9 Мая прозвучат в метро Москвы

Поздравления с Днём Победы прозвучат в Московском метрополитене.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтёры станут раздавать георгиевские ленточки.

С 6 мая добровольцы также обзванивают ветеранов.

Как отметил Собянин, помимо праздничного телеэфира, столичные музеи, театры, концертные залы и парки подготовили десятки онлайн-выставок, концертов и лекций в честь 9 Мая.

Ранее «Реальное время» сообщало, что памятник Советскому солдату откроют 9 мая в Парке Победы в Казани.