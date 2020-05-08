Поздравления с 9 Мая прозвучат в метро Москвы

Короткая ссылка
Поздравления с Днём Победы прозвучат в Московском метрополитене.
Поздравления с 9 Мая прозвучат в метро Москвы
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтёры станут раздавать георгиевские ленточки.

С 6 мая добровольцы также обзванивают ветеранов.

Как отметил Собянин, помимо праздничного телеэфира, столичные музеи, театры, концертные залы и парки подготовили десятки онлайн-выставок, концертов и лекций в честь 9 Мая.

Ранее «Реальное время» сообщало, что памятник Советскому солдату откроют 9 мая в Парке Победы в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить