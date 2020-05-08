Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрит Госдума на следующей неделе

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрят депутаты на следующей неделе.
Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрит Госдума на следующей неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Запланировано три пленарных заседания, на которых будут рассмотрены новые меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Как пояснил Володин, речь идёт о нормативно-правовых актах, которые дают полномочия правительству для более эффективного оказания помощи регионам.

По словам спикера Госдумы, важно, чтобы принимаемые главой государства решения в полной мере осуществлялись на местах.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Госдумы подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании биометрических данных к 12 мая.

«Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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