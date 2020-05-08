Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрит Госдума на следующей неделе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрят депутаты на следующей неделе.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Запланировано три пленарных заседания, на которых будут рассмотрены новые меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Как пояснил Володин, речь идёт о нормативно-правовых актах, которые дают полномочия правительству для более эффективного оказания помощи регионам.

По словам спикера Госдумы, важно, чтобы принимаемые главой государства решения в полной мере осуществлялись на местах.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Госдумы подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании биометрических данных к 12 мая.

«Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.