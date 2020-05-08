Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрит Госдума на следующей неделе
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
Запланировано три пленарных заседания, на которых будут рассмотрены новые меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Как пояснил Володин, речь идёт о нормативно-правовых актах, которые дают полномочия правительству для более эффективного оказания помощи регионам.
По словам спикера Госдумы, важно, чтобы принимаемые главой государства решения в полной мере осуществлялись на местах.
Ранее сообщалось, что рабочая группа Госдумы подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании биометрических данных к 12 мая.
«Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.