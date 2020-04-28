Рабочая группа Госдумы подготовит законопроекты о кибермошенничестве и биометрии к 12 мая

Рабочая группа Госдумы подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании биометрических данных к 12 мая, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Об этом сообщают «Дни.ру».

На совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной Володин отметил, что за оставшиеся до пленарного заседания две недели было бы правильно подготовить озвученные регулятором законодательные инициативы.

Так, депутаты ускорят работу над проектами, расширяющими список доступных через биометрию операций, которые упрощают оказание банками дистанционных сервисов.

Парламентарии проработают и инициативы по поддержке граждан и бизнеса, по борьбе с кибермошенниками, о разрешении приобретать ОСАГО без техосмотра и развитии системы страхования вкладов.

Ранее URA.RU сообщало, что законодательное собрание Свердловской области продлит весеннюю сессию до августа.