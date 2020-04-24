Заксобрание Свердловской области продлит весеннюю сессию
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По её словам, подготовка и проведение любого заседания связаны с привлечением большого количества людей, а обеспечение безопасности в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции не позволяет сделать это в полной мере.
«В связи с этим советом законодательного собрания Свердловской области было принято решение о вынужденном переносе майского заседания и проведении дополнительного заседания в августе 2020 года», — пояснила Бабушкина.
Она добавила, что парламентарии продолжают работу в онлайн-режиме, а в случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от весеннего отпуска.