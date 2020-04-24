Заксобрание Свердловской области продлит весеннюю сессию

Законодательное собрание Свердловской области продлит весеннюю сессию до августа, заявила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

Об этом сообщает URA.RU.

По её словам, подготовка и проведение любого заседания связаны с привлечением большого количества людей, а обеспечение безопасности в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции не позволяет сделать это в полной мере.

«В связи с этим советом законодательного собрания Свердловской области было принято решение о вынужденном переносе майского заседания и проведении дополнительного заседания в августе 2020 года», — пояснила Бабушкина.

Она добавила, что парламентарии продолжают работу в онлайн-режиме, а в случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от весеннего отпуска.