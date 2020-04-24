Заксобрание Свердловской области продлит весеннюю сессию

Короткая ссылка
Законодательное собрание Свердловской области продлит весеннюю сессию до августа, заявила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.
Заксобрание Свердловской области продлит весеннюю сессию
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По её словам, подготовка и проведение любого заседания связаны с привлечением большого количества людей, а обеспечение безопасности в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции не позволяет сделать это в полной мере.

«В связи с этим советом законодательного собрания Свердловской области было принято решение о вынужденном переносе майского заседания и проведении дополнительного заседания в августе 2020 года», — пояснила Бабушкина.

Она добавила, что парламентарии продолжают работу в онлайн-режиме, а в случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от весеннего отпуска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить