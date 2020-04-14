Володин предложил депутатам Госдумы отказаться от весеннего отпуска

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от весеннего отпуска. Вопрос рассмотрят 17 апреля.

Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Как напомнил Володин, следующая неделя до 22 апреля у депутатов будет региональная, после чего запланирован краткосрочный отпуск. Спикер выступил с инициативой повременить с отдыхом.

По его словам, в нынешней ситуации нужно работать в регионах.

«А по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан», — сказал он.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что коммунисты изначально не собирались отдыхать в эти дни.

«Надо помогать, поддерживать, надо быстро принимать решения и законы», — отметил он.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал предложение Володина.

«Сейчас, как никогда, именно депутатский контроль востребован. Поэтому отпуска надо отменить и работать», — сказал он.

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин сообщил о поддержке инициативы.

«Владимир Жириновский такую инициативу также поддержал. Технически мы проводим онлайн-встречи в регионах каждую неделю, отвечаем в соцсетях», — добавил он.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил, что будет правильным продолжать работу.

«Только находясь на оперативной связи, можно эффективно работать над реализацией мер по поддержке граждан и предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, — мер, которые предложены президентом, которые в эти дни рассматривает Государственная дума. А также при необходимости инициировать новые решения», — пояснил он.

6 апреля сообщалось, что в Госдуме и правительстве обсудили вопросы АПК и продовольствия.