Володин предложил депутатам Госдумы отказаться от весеннего отпуска

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от весеннего отпуска. Вопрос рассмотрят 17 апреля.
Володин предложил депутатам Госдумы отказаться от весеннего отпуска
  • © Пресс-служба Государственной Думы РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Как напомнил Володин, следующая неделя до 22 апреля у депутатов будет региональная, после чего запланирован краткосрочный отпуск. Спикер выступил с инициативой повременить с отдыхом.

По его словам, в нынешней ситуации нужно работать в регионах.

«А по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан», — сказал он.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что коммунисты изначально не собирались отдыхать в эти дни.

«Надо помогать, поддерживать, надо быстро принимать решения и законы», — отметил он.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал предложение Володина.

«Сейчас, как никогда, именно депутатский контроль востребован. Поэтому отпуска надо отменить и работать», — сказал он.

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин сообщил о поддержке инициативы.

«Владимир Жириновский такую инициативу также поддержал. Технически мы проводим онлайн-встречи в регионах каждую неделю, отвечаем в соцсетях», — добавил он.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил, что будет правильным продолжать работу.

«Только находясь на оперативной связи, можно эффективно работать над реализацией мер по поддержке граждан и предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, — мер, которые предложены президентом, которые в эти дни рассматривает Государственная дума. А также при необходимости инициировать новые решения», — пояснил он.

6 апреля сообщалось, что в Госдуме и правительстве обсудили вопросы АПК и продовольствия.

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