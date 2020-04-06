В Госдуме и правительстве обсудили вопросы АПК и продовольствия

Госдума и правительство России будут держать на контроле вопросы, которые волнуют граждан из-за снижения роста экономики. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи руководства фракции КПРФ с кабмином.

Как сообщили в парламенте, одной из основных тем совещания были вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности.

«Сегодня для нас крайне важно обсудить вопросы, которые нам адресуют жители нашей страны, люди, столкнувшиеся с проблемами в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Володин.

Он отметил, что нижняя палата парламента готова инициировать в том числе законодательные решения в этой области.

«Учитывая, что мы общаемся с гражданами, прорабатываем вопросы в рамках комитетов, встречаемся и работаем с экспертами, профессиональным сообществом, нам было бы правильно вносить предложения, которые могли бы снять вопросы, связанные и с распространением вирусной инфекции, и со снижением роста экономики, с вызовами мирового уровня», — подчеркнул спикер.

Володин добавил, что с правительством выстроена слаженная работа. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, рассказал, что у нового состава правительства сложились рабочие отношения со всеми фракциями Государственной думы.

Во время встречи были затронуты вопросы АПК и продовольствия.

Так, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин напомнил важность недопущения «перегибов на местах» с ограничениями на поставку посадочных материалов и удобрений, а также призвал максимально оперативно рассмотреть законопроекты, уже проработанные с Минсельхозом, в том числе «о плодородии почвы, об обращении пестицидов и агрохимикатов, о совершенствовании оборота земель сельхозназначения через введение в оборот невостребованных долей и другие».

6 апреля правительство утвердило «меры по обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, утверждены меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей из сфер, которые больше остальных пострадали из-за вируса.

Также Михаил Мишустин утвердил перечень самых пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики.