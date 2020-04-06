Правительство утвердило меры устойчивого развития экономики России
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Подписанным постановлением утверждены меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей из сфер, которые больше остальных пострадали из-за вируса.
Так, для включённых в реестр субъектов МСП предусматривается продление на срок до шести месяцев уплаты налога на прибыль, сборов и страховых взносов.
Кроме того, сроки начала проведения налоговых проверок перенесены на 1 июня 2020 года.
Также упрощается порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень самых пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики.
Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, Россия готова к новой экономической реальности из-за ситуации с пандемией коронавируса.