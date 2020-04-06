Правительство утвердило меры устойчивого развития экономики России

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Правительство России утвердило «меры по обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба кабмина.
Правительство утвердило меры устойчивого развития экономики России
  • © Alexander NEMENOV / AFP

Подписанным постановлением утверждены меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей из сфер, которые больше остальных пострадали из-за вируса.

Так, для включённых в реестр субъектов МСП предусматривается продление на срок до шести месяцев уплаты налога на прибыль, сборов и страховых взносов.

Кроме того, сроки начала проведения налоговых проверок перенесены на 1 июня 2020 года.

Также упрощается порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень самых пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики.

Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, Россия готова к новой экономической реальности из-за ситуации с пандемией коронавируса. 

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