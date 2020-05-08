Ракетный корабль «Ингушетия» прибыл в Ялту ко Дню Победы

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия» прибыл в Ялту для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая в течение всего праздничного дня с борта корабля «Ингушетия» будут транслироваться известные фронтовые песни, а также записи вокальных композиций в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ЧФ.

В пресс-службе добавили, что в связи с действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе запланированные ранее экскурсии на корабль для местных жителей осуществляться не будут.

Ранее kp.ru сообщал, что учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы прибыли в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях в честь Дня Победы.