Мурашко рассказал о ситуации с койко-местами для больных коронавирусом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с койко-местами для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мурашко рассказал о ситуации с койко-местами для больных коронавирусом
  • РИА Новости

По его словам, в настоящий момент в стране свободны 32% коек из 127 тыс., которые предназначены для пациентов с коронавирусом.

«У нас развёрнуто 127 тыс. коек по стране. В целом у нас сегодня 32% коек свободны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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