Курс начальной медпомощи предложено ввести в программу вузов России

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь». Копия письма на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность интеграции в образовательные программы всех высших учебных заведений России, а также колледжей обязательного курса «Начальная медицинская помощь» для обучения студентов навыкам младшего медицинского персонала», — сказано в тексте обращения.

В своём обращении автор отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в России кадрового резерва младшего медицинского персонала.

По мнению Хамзаева, решить эту задачу можно, в частности, с помощью интеграции в университетские программы нового курса, целью которого будет обучение студентов навыкам работы младших медсестёр и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала.

«Чтобы получить эти навыки, не нужно учиться несколько лет в вузе или медицинском колледже, достаточно пройти специализированный курс», — отметил Хамзаев.



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