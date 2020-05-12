Курс начальной медпомощи предложено ввести в программу вузов России

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь». Копия письма на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
Курс начальной медпомощи предложено ввести в программу вузов России
  • РИА Новости

«Прошу вас рассмотреть возможность интеграции в образовательные программы всех высших учебных заведений России, а также колледжей обязательного курса «Начальная медицинская помощь» для обучения студентов навыкам младшего медицинского персонала», — сказано в тексте обращения. 

В своём обращении автор отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в России кадрового резерва младшего медицинского персонала.

По мнению Хамзаева, решить эту задачу можно, в частности, с помощью интеграции в университетские программы нового курса, целью которого будет обучение студентов навыкам работы младших медсестёр и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала. 

«Чтобы получить эти навыки, не нужно учиться несколько лет в вузе или медицинском колледже, достаточно пройти специализированный курс», — отметил Хамзаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Так, в случае смерти медработника в результате инфицирования семье будет выплачено 2,7 млн рублей.

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