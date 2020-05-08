Иммунолог дал рекомендации по использованию масок весной

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал рекомендации по использованию медицинских масок весной.
Иммунолог дал рекомендации по использованию масок весной
  • Pixabay

По его словам, при выходе на улицу обязательно нужно иметь с собой запасную медицинскую маску.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идёт дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», — пояснил Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что не нужно пытаться высушить намокшую одноразовую маску, так как её нельзя использовать повторно — в отличие от масок из медицинской марли, которые можно снова надевать после обработки утюгом.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал необходимость использования медицинской маски на фоне распространения коронавируса.

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