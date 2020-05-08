В России за сутки скончались 98 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19, за всё время скончались 1723 заболевших, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

РИА Новости

Накануне умерли 88 человек. Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 10 699. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.