В России за сутки скончались 98 человек с коронавирусом

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В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19, за всё время скончались 1723 заболевших, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки скончались 98 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

Накануне умерли 88 человек.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 10 699.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

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