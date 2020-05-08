В России за сутки скончались 98 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19, за всё время скончались 1723 заболевших, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
- РИА Новости
Накануне умерли 88 человек.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 10 699.
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
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