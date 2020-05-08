Психолог оценил введение масочного режима в ряде регионов России

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Практикующий психолог Андрей Эберовский прокомментировал пользу от введения масочного режима в ряде российских регионов.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что у людей благодаря систематическому ношению масок могут появиться новые полезные привычки.

По словам специалиста, прежде всего маска приучает дышать носом, что препятствует попаданию в организм пыли, вирусов и бактерий.

«Систематическое ношение масок постепенно перестраивает человека на то, чтобы он дышал правильно носом. Это приводит к улучшению его здоровья», — пояснил психолог.

Он также добавил, что маски могут позитивно повлиять на производительность труда, а также помочь избавиться от некоторых комплексов и даже бросить курить.

Ранее доктор медицинских наук телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила пользу от ношения масок на улице.

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