Волонтёры доставили более 20 тонн продуктов пожилым жителям Москвы

В Москве волонтёры доставили пожилым жителям столицы более 20 тонн продуктов в период самоизоляции.

«Всего с момента начала работы волонтёрского штаба центра «Моя карьера» 1,2 тыс. добровольцев выполнили более 18 тыс. заявок. 5,5 тыс. из них — доставка продуктов питания и товаров первой необходимости», — цитирует газета «Известия» сообщение официального сайта мэра и правительства города.

Отмечается, что добровольцы могут принести нуждающимся москвичам на самоизоляции продукты общим весом не более 4 кг, лекарства и товары первой необходимости, а также помочь с выгулом домашних животных и доставкой твёрдого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.

При этом граждане чаще всего просят купить хлеба, молока и творога, картошки, мяса и яблок.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о волонтёрской помощи, которую оказывают предприниматели на фоне пандемии.