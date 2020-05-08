Волонтёры доставили более 20 тонн продуктов пожилым жителям Москвы

Короткая ссылка
В Москве волонтёры доставили пожилым жителям столицы более 20 тонн продуктов в период самоизоляции.
Волонтёры доставили более 20 тонн продуктов пожилым жителям Москвы
  • РИА Новости

«Всего с момента начала работы волонтёрского штаба центра «Моя карьера» 1,2 тыс. добровольцев выполнили более 18 тыс. заявок. 5,5 тыс. из них — доставка продуктов питания и товаров первой необходимости», — цитирует газета «Известия» сообщение официального сайта мэра и правительства города.

Отмечается, что добровольцы могут принести нуждающимся москвичам на самоизоляции продукты общим весом не более 4 кг, лекарства и товары первой необходимости, а также помочь с выгулом домашних животных и доставкой твёрдого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.

При этом граждане чаще всего просят купить хлеба, молока и творога, картошки, мяса и яблок.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о волонтёрской помощи, которую оказывают предприниматели на фоне пандемии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить