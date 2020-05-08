В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса

Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

«То есть всё, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта», — цитирует её РИА Новости.

При этом Поддубко не рекомендует использовать для этого хлорсодержащие вещества, так как это может быть опасно.

В то же время они могут быть использованы для обработки поверхностей и дверных ручек, однако их необходимо смыть через полчаса после нанесения.

Кроме того, фрукты и овощи следует обязательно промыть почти горячей водой и только затем класть в холодильник.

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