Иммунолог оценил влияние самоизоляции на здоровье

Академик РАН, врач-иммунолог Виталий Зверев оценил влияние самоизоляции на здоровье.

«Люди, которые сидят в самоизоляции, не становятся здоровее. Все хронические болезни обостряются. Сейчас начинается весна, будет большое число аллергических заболеваний, на пыльцу, на всё», — заявил он в беседе с kp.ru.

Эксперт также отметил, что при выходе на улицу нужно соблюдать меры предосторожности, в том числе соблюдать дистанцию и носить маски.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.