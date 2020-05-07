Иммунолог оценил влияние самоизоляции на здоровье

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Академик РАН, врач-иммунолог Виталий Зверев оценил влияние самоизоляции на здоровье.
Иммунолог оценил влияние самоизоляции на здоровье
  • Pixabay

«Люди, которые сидят в самоизоляции, не становятся здоровее. Все хронические болезни обостряются. Сейчас начинается весна, будет большое число аллергических заболеваний, на пыльцу, на всё», — заявил он в беседе с kp.ru.

Эксперт также отметил, что при выходе на улицу нужно соблюдать меры предосторожности, в том числе соблюдать дистанцию и носить маски.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

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