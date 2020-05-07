В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

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Активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет сохраняться до июня. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
  • РИА Новости

«Если считать, что в марте-месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня-месяца будет ещё вирус активно распространяться среди нас с вами», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По её словам, вирус ещё будет распространяться, возможно, и после июня.

«Но всё-таки я надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать», — добавила она.

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.

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