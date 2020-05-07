Корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» прибыли в Петербург

Учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы прибыли в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях в честь Дня Победы.

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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Корабли пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта. Также ожидаются малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец». 9 мая корабли поднимут флаги и проведут торжественные построения экипажей в парадной форме. Ранее «Невские новости» сообщали, что четыре боевых корабля примут участие в морском параде в Санкт-Петербурге 9 мая.