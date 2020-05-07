Корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» прибыли в Петербург
- © Пресс-служба ВМФ
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Корабли пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта.
Также ожидаются малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».
9 мая корабли поднимут флаги и проведут торжественные построения экипажей в парадной форме.
Ранее «Невские новости» сообщали, что четыре боевых корабля примут участие в морском параде в Санкт-Петербурге 9 мая.