Четыре боевых корабля примут участие в морском параде в Петербурге

Четыре боевых корабля примут участие в морском параде в Санкт-Петербурге 9 мая.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе Юрия Евтушенко.

Вечером 7 мая в акваторию Невы войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Ранее Newinform сообщал, что в понедельник, 27 апреля, в Башкирии стартовала акция «Вальс Победы».