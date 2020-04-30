Четыре боевых корабля примут участие в морском параде в Петербурге

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Четыре боевых корабля примут участие в морском параде в Санкт-Петербурге 9 мая.
Четыре боевых корабля примут участие в морском параде в Петербурге
  • © пресс-служба ВМФ

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе Юрия Евтушенко.

Вечером 7 мая в акваторию Невы войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Ранее Newinform сообщал, что в понедельник, 27 апреля, в Башкирии стартовала акция «Вальс Победы».

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