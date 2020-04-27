В Башкирии стартовала акция «Вальс Победы»
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Как отметил министр молодёжной политики и спорта региона Руслан Хабибов, из-за ситуации с коронавирусом принять участие в акции можно из дома. Нужно до 7 мая записать своё исполнение вальса и опубликовать ролик в соцсетях с хештегом #ВальсПобедыБашкортостан.
Лучшие видео попадут в общий ролик под песню «Майский вальс».
«Необязательно танцевать профессионально, главное — передать настроение и атмосферу. Шаги вальса очень простые», — заявил Хабибов.
Ранее НТВ сообщал, что в Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.