В понедельник, 27 апреля, в Башкирии стартовала акция «Вальс Победы».

Об этом сообщает Newinform.

Как отметил министр молодёжной политики и спорта региона Руслан Хабибов, из-за ситуации с коронавирусом принять участие в акции можно из дома. Нужно до 7 мая записать своё исполнение вальса и опубликовать ролик в соцсетях с хештегом #ВальсПобедыБашкортостан.

Лучшие видео попадут в общий ролик под песню «Майский вальс».

«Необязательно танцевать профессионально, главное — передать настроение и атмосферу. Шаги вальса очень простые», — заявил Хабибов.

Ранее НТВ сообщал, что в Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.