Эксперт дала рекомендации по ношению масок детьми

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина дала рекомендации по ношению масок детьми.

«Для детей имеет смысл приобрести многоразовую маску по размеру, потом её регулярно стирать и проглаживать утюгом. Дети хорошо приспосабливаются. Если они понимают, что родители занимают однозначную позицию, что им необходимо подчиниться, они подчинятся», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ни в коем случае нельзя нервничать и проявлять агрессию.

Как отметила Мескина, спокойная и терпеливая настойчивость приведёт к тому, что дети станут носить маски.

«Опыт тяжелобольных детей показывает, что они приспосабливаются к такому режиму», — добавила она.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.