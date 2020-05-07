Эксперт дала рекомендации по ношению масок детьми

Короткая ссылка
Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина дала рекомендации по ношению масок детьми.
Эксперт дала рекомендации по ношению масок детьми
  • РИА Новости

«Для детей имеет смысл приобрести многоразовую маску по размеру, потом её регулярно стирать и проглаживать утюгом. Дети хорошо приспосабливаются. Если они понимают, что родители занимают однозначную позицию, что им необходимо подчиниться, они подчинятся», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ни в коем случае нельзя нервничать и проявлять агрессию.

Как отметила Мескина, спокойная и терпеливая настойчивость приведёт к тому, что дети станут носить маски.

«Опыт тяжелобольных детей показывает, что они приспосабливаются к такому режиму», — добавила она.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить