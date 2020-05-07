В Нижегородскую область не пустили более 1300 автомобилей

Полиция Нижегородской области не пустила в регион более 1300 автомобилей из других областей в связи с отсутствием разрешений, сообщили в МВД.

С 1 по 6 мая полиция проверила почти 13 тыс. автомобилей, говорится в заявлении ведомства.

«Более 1300 единиц, прибывающих из других областей, сотрудники полиции вынуждены были развернуть в обратном направлении в связи с отсутствием соответствующего разрешения», — отметили там.

25 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что въезд в регион будет разрешён только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск.

Он также прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.