Губернатор Нижегородской области оценил ситуацию с коронавирусом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает портал «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Он отметил, что, по данным на 6 мая, 428 нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели.

По словам Никитина, из 3298 заболевших 1489 человек проходят лечение амбулаторно, то есть заболевание протекает у них в лёгкой форме или бессимптомно.

«Выявлять таких заболевших нам помогает увеличение количества тестирований на коронавирус. На сегодня специалисты обследовали уже 95 623 жителя области — это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru прокомментировала введение масочного режима в ряде российских регионов.