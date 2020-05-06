Губернатор Нижегородской области оценил ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.
Губернатор Нижегородской области оценил ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Он отметил, что, по данным на 6 мая, 428 нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели.

По словам Никитина, из 3298 заболевших 1489 человек проходят лечение амбулаторно, то есть заболевание протекает у них в лёгкой форме или бессимптомно.

«Выявлять таких заболевших нам помогает увеличение количества тестирований на коронавирус. На сегодня специалисты обследовали уже 95 623 жителя области — это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru прокомментировала введение масочного режима в ряде российских регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить