Губернатор Нижегородской области оценил ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Он отметил, что, по данным на 6 мая, 428 нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели.
По словам Никитина, из 3298 заболевших 1489 человек проходят лечение амбулаторно, то есть заболевание протекает у них в лёгкой форме или бессимптомно.
«Выявлять таких заболевших нам помогает увеличение количества тестирований на коронавирус. На сегодня специалисты обследовали уже 95 623 жителя области — это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул губернатор.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru прокомментировала введение масочного режима в ряде российских регионов.