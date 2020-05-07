В Ростовской области выделили 51 млн рублей для госпиталя, где лечат пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Речь идёт о медучреждении, которое открыли на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону.
На предоставленные средства закупят десять аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 70 аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких.
Ранее kp.ru сообщал, что в больницы Ленинградской области поступила очередная партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких.