В Ростовской области выделили 51 млн рублей для госпиталя, где лечат пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Ростовской области выделили 51 млн рублей для госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусом.
В Ростовской области выделили 51 млн рублей для госпиталя, где лечат пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о медучреждении, которое открыли на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону.

На предоставленные средства закупят десять аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 70 аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких.

Ранее kp.ru сообщал, что в больницы Ленинградской области поступила очередная партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить