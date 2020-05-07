Для ветеранов Ставрополя организуют праздничные концерты во дворах
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на городскую администрацию.
В течение дня по городу будут ездить 29 концертных бригад. Персональные выступления для ветеранов устроят в 159 дворах.
С 18:00 на четырёх площадках состоятся праздничные концерты.
Также стало известно, что в Курильске пройдёт показ авиатехники. Он будет организован на Итурупе с 11:00 до 11:10 в честь 75-летия Победы, передаёт astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области призвали участвовать в онлайн-акциях в честь Дня Победы.