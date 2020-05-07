Для ветеранов Ставрополя организуют праздничные концерты во дворах

В Ставрополе организуют праздничные концерты для ветеранов в честь 9 Мая. Из-за режима самоизоляции большинство основных мероприятий состоится онлайн.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В течение дня по городу будут ездить 29 концертных бригад. Персональные выступления для ветеранов устроят в 159 дворах.

С 18:00 на четырёх площадках состоятся праздничные концерты.

Также стало известно, что в Курильске пройдёт показ авиатехники. Он будет организован на Итурупе с 11:00 до 11:10 в честь 75-летия Победы, передаёт astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области призвали участвовать в онлайн-акциях в честь Дня Победы.