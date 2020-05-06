Власти Нижегородской области призвали участвовать в онлайн-акциях в честь Дня Победы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал участвовать в онлайн-акциях в честь Дня Победы.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Президент России Владимир Путин сказал, что День Победы мы должны отметить, несмотря ни на что, но сделать это нужно, соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции», — напомнил Никитин.

Как отметил губернатор, главной акцией традиционно станет «Бессмертный полк». Он также рассказал об акции «Сад памяти», инициативе «Окна Победы» и других мероприятиях.

Также стало известно о праздничных мероприятиях в Ульяновской области. Как заявил глава региона Сергей Морозов, 9 мая во дворах, где живут ветераны, состоятся мини-парады и театрально-концертные программы. Об этом сообщает mosaica.ru.

Библиотеки, музеи, театры, концертные залы и другие учреждения подготовили онлайн-акции. Также будет идти видеотрансляция театрализованного марафона программ городского фестиваля «Дорогами Победы».

Ранее сообщалось, что библиотеки и культурные центры Москвы разработали онлайн-программу к 9 Мая.